Caserta: Arrestato in un bunker 26enne per spaccio di droga e sequestrati oltre 3mila euro

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (CE), in Orta di Atella (ce), durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di C. F., cl. 1993, residente a Caivano (NA), domiciliato in Orta di Atella.

I militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo mentre tentava di disfarsi, gettandoli dalla finestra, di gr. 115,00 circa di cocaina. Successivamente, a seguito della perquisizione personale e domiciliare sono stati rinvenuti, nella sua disponibilità, ulteriori 90 gr. circa del medesimo stupefacente, sigillati in un’unica confezione, ulteriori 15 gr. circa di cocaina suddivisi in 15 dosi termosaldate, la somma in contanti pari a €3.280,00 in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita, un bilancino di precisione e numerosi involucri in plastica utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Inoltre, all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti numerosi schermi LCD collegati a telecamere occultate sui balconi in grado di monitorare, in alta risoluzione, la pubblica via e le adiacenze dell’appartamento. L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Napoli Poggioreale, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria.