Casagiove: concerto nel ricordo di don Peppe Diana

Casagiove, evento per la Legalità presso la Parrocchia San Michele Arcangelo. Il Gen Verde in concerto nel ricordo di don Peppe Diana.

Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019, a Casagiove (Ce), presso la Parrocchia San Michele Arcangelo, avrà luogo una due giorni per la legalità, intitolata “Per Amore Non Tacerò”, in memoria di Don Peppe Diana, nel ricordo del 25° anniversario dalla sua tragica scomparsa per mano della criminalità organizzata.

L’iniziativa, organizzata da Don Stefano Giaquinto, con il supporto della I.B.G. SpA con i brand Pepsi, Lay’s e Chinotto Neri, della Bcc “San Vincenzo de’ Paoli” di Casagiove ed il patrocinio della Regione Campania, si svolgerà in base al seguente programma:

Sabato, 30 marzo 2019:

ore 21:00, concerto acustico del Gen Verde* in La Vita Live, presso la Parrocchia San Michele Arcangelo.

Domenica, 31 marzo 2019:

ore 11:30 Santa Messa in ricordo di Don Peppe Diana ;

in di ; ore 12:15 il Gen Verde incontra i giovani;

incontra i ore 13:00 Happy Hour sul sagrato della Chiesa di San Michele Arcangelo di Casagiove.

“Grazie alla sensibilità della I.B.G. SpA, della Bcc di Casagiove e della Regione Campania – afferma don Stefano Giaquinto – è stato possibile realizzare una iniziativa di grande respiro, in grado di avvicinare i più giovani ai valori della legalità e della cristianità e di allontanarli dalle tentazioni della strada. Il ricordo di un martire per la Legalità come Don Peppe Diana, si configura come importante occasione di rilancio dell’impegno comune, con l’obiettivo di rafforzare, soprattutto tra i ragazzi, il senso civico, quello religioso ed il sentimento di comunità”.