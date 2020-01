Cronaca di Caserta: un 39enne si è suicidato facendosi travolgere da un treno in corsa sui binari della stazione di Albanova.

Tragedia ieri mattina, domenica 12 gennaio, sui binari della stazione di Albanova, dove intorno alle 11 un uomo di 39 anni è stato travolto e ucciso da un treno in corsa sulla linea Roma-Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, riportata da “Fanpage”, si tratterebbe di suicidio. Dei testimoni avrebbero infatti visto l’uomo camminare sui binari e farsi investire dal mezzo su rotaia.

Il fatto è avvenuto in prossimità del ponte della ferrovia in via del Giglio a San Cipriano d’Aversa. Forze dell’ordine e soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, mentre per tutta la mattinata è stata sospesa la circolazione ferroviaria fra Aversa e Villa Literno.