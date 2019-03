Violenza sulle donne, tenta di strangolare la compagna davanti al figlio di 3 anni

L’ennesimo episodio di violenza sulle donne si è verificato a Montesarchio, dove un uomo in libertà vigilata è finito in manette dopo aver tentato di strangolare la compagna.

Violenza sulle donne| Ha tentato persino di strangolarla mentre c’era il loro bimbo. I carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 36enne di Montesarchio per reiterati atti di maltrattamenti e minacce nei confronti della sua convivente. L’uomo era gia’ sottoposto alla misura della liberta’ vigilata per analoghi episodi tempo fa, ma continuava ad avere atteggiamenti violenti e aggressivi quotidianamente, anche alla presenza del figlio di soli 3 anni.

La denuncia della vittima è avvenuta dopo l’ennesimo litigio tra i due con il grave episodio di violenza.

La vittima, dopo l’ennesimo litigio lo scorso 23 febbraio, spaventata dal fatto che le aveva stretto le mani intorno al collo mentre il piccolo dormiva con lei nel letto, e’ andata via di casa e ha denunciato. Testimonianze, soprattutto in ambito familiare,servizi di osservazione e referti medici delle lesioni riportate dalla vittima con documentazione sanitaria e rilievi fotografici, hanno permesso, in tempi stretti, alla procura di Benevento di richiedere ed ottenere l’emissione da parte del gip del provvedimento restrittivo.