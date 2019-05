Roccabascerana: nella serata di ieri, mercoledì 22 maggio, c’è stato un incidente stradale tra due autovetture sulla statale Appia.

Brutto incidente stradale ieri sera nel Comune di Roccabascerana, sulla statale Appia. Come riporta “Il Mattino”, nello scontro frontale sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata.

Quattro i feriti (tra cui due bambini, che hanno riportato fortunatamente solo contusioni). I due conducenti sono stati ricoverati in codice rosso e sono in gravi condizioni. I vigili del fuoco li hanno estratti dalle lamiere contorte dei veicoli tra non poche difficoltà.

Il traffico è rimasto bloccato per permettere l’azione dei soccorsi e consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica.