Cronaca di Avellino: dramma a Teora (Alta Irpinia), dove una giovane madre è morta a causa di un arresto cardiaco.

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Teora, città dell’Alta Irpinia, nel primo giorno di questo 2020. Nella prima serata di ieri, mercoledì 1 gennaio, è infatti morta la 31enne Jessica Milano, stroncata da un arresto cardiaco.

La donna lascia una bimba di 4 anni e un’amarezza fortissima in tutta Teora, a cominciare dal sindaco, Stefano Farina: “Il 2020 non doveva iniziare così. Sono addolorato. Il padre della ragazza -ha scritto il primo cittadino su Facebook- è per me un fratello, ogni parola è superflua. È un dolore troppo grande che non merita questa bella famiglia, che considero come fosse la mia famiglia”.