Paura a Nusco, scossa di terremoto di magnitudo 3.3: gente in strada

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro a Nusco e’ stata avvertita distintamente alle 7,35 in Alta Irpinia, ma anche ad Avellino e in alcune zone del Salernitano. Soprattutto ai piani alti delle abitazioni il terremoto ha scatenato il panico.

Centinaia le telefonate ai vigili del fuoco e molte persone a Nusco, a Lioni, a Montella, a Cassano Irpino e in altri centri dell’Alta Irpinia si sono riversate in strada. Al momento non si registrano danni a cose e persone, ma i vigili del fuoco dovranno avviare le verifiche sugli edifici soprattutto pubblici.