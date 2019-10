Montemarano, si fermano per aiutare un automobilista in panne: investiti e uccisi

La tragedia che ha portato alla morte di due persone e al ferimento di altre quattro è avvenuta sulla strada statale 7 Via Appia all’altezza di Montemarano, ad Avellino.

Montemarano | Due persone morte e quattro rimaste ferite: è il bilancio dell’incidente stradale che stamane ha coinvolto quattro veicoli sulla strada statale 7 “Appia”, a Montemarano (Avellino). Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 326. Sul posto, i carabinieri di Montella e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. La statale è chiusa al traffico tra gli svincoli di Volturara (km 320) e Bolifano (km 327.4), con deviazioni in loco.

Il racconto dei fatti.

A quanto si apprende i due uomini deceduti, un 52enne e un 64enne entrambi di Serino, si sarebbero fermati per soccorrere un automobilista in panne quando sono stati travolti e sbalzati giù da un ponte da un’altra vettura sopraggiunta proprio in quei tragici momenti.