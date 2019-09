Mercogliano: i Carabinieri hanno denunciato un 20enne e una 30enne che avevano provato a rubare capi d’abbigliamento sportivo da un negozio.

Furto aggravato: è il reato di cui dovrà rispondere un ventenne di Avellino ed una trentenne di Montella, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Mercogliano.

Nel corso di un servizio di perlustrazione svolto in orario serale, la pattuglia della Stazione di Mercogliano è intervenuta presso un noto esercizio commerciale del posto, dove gli addetti alla sicurezza segnalavano due giovani sorpresi nel tentativo di rubare costosi capi di abbigliamento sportivo che, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio, avevano occultato in uno zaino ed in una borsa al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio.

Immediatamente intervenuti, i militari hanno fermato e identificato i due soggetti che all’esito della perquisizione sono stati trovati in possesso della merce che avevano tentato di rubare.

Alla luce delle evidenze emergenti dalla flagranza di reato per i predetti, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Repubblica di Avellino. La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto.