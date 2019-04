Cronaca di Avellino: l’incidente ha coinvolto due auto sul tratto di Mercogliano (in direzione Napoli).

Grave incidente stradale sulla A16 Napoli-Canosa tra i caselli di Avellino Est e Avellino Ovest (sul territorio di Mercogliano, in direzione Napoli).

Due auto che viaggiavano nella stessa direzione si sono tamponate violentemente. Il bilancio è di cinque feriti, due dei quali trasportati in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino. Si tratta di un 19enne della provincia di Benevento e di un 39enne di San Giorgio a Cremano.

L’autostrada in direzione Napoli è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Avellino e numerose pattuglie della Polstrada che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.