Cronaca di Avellino: scatta l’allarme racket in Irpinia dopo che tre negozi sono stati incendiati nel giro di due settimane.

Allarme racket in Irpinia, dopo che nelle ultime due settimane tre negozi sono stati incendiati. L’ultimo grave episodio si è verificato a Monteforte Irpino, dove è stato dato alle fiamme un esercizio commerciale che vende detersivi e casalinghi.

Come riportato da “Il Mattino”, tale incendio è arrivato a breve distanza dalle fiamme date a una formaggeria ad Atripalda e dal rogo che a metà dicembre ha colpito un altro alimentari della zona (già riaperto a tempo di record). Il titolare del negozio di Monteforte, il giovane imprenditore Francesco Improta, stima in 10-12 mila euro i danni causati dalle fiamme. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Baiano e della Stazione di Monteforte Irpino, piombati sul luogo non appena ricevuta la segnalazione.

Potrebbero essere da supporto le immagini delle telecamere di videosorveglianza che inquadrerebbero l’area del negozio.

La paura per i residenti è stata notevole, visto che l’esercizio commerciale è ubicato al pian terreno di un edificio che ospita una serie di appartamenti. Il proprietario ha dichiarato di non aver mai subito minacce, né richieste estorsive per un’attività partita soltanto due mesi fa.