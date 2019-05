Cronaca di Avellino: elettore di Montemiletto denunciato per aver fotografato la scheda all’interno della cabina elettorale.

Due denunce per foto alle schede all’interno della cabina elettorale durante le elezioni di ieri, domenica 26 maggio.

Come riportato da “Il mattino”, il primo caso si è verificato a Montemiletto (Comune in provincia di Avellino, dove si votava anche per le Amministrative). Della vicenda si occupa la Polizia che nel caso specifico gestisce la vigilanza nelle sezioni del Comune irpino.

Caso simile anche nel Sannio, per la precisione a Civitella Licino, frazione di Cusano Mutri (anche lì si votava per le Amministrative). Un uomo aveva fatto una foto con il cellulare al voto appena espresso, ma è stato colto in flagrante dal presidente di seggio e denunciato per aver violato la normativa che impone la segretezza del voto.

Quando è uscito dalla cabina elettorale, i Carabinieri hanno controllato il suo telefono e scoperto che aveva scattato la foto alla preferenza espressa.