Coronavirus in Irpinia: il Covid 19 ha contagiato in totale 228 persone (24 delle quali sono purtroppo decedute).

Il Coronavirus ad Avellino ha contagiato per il momento 228 persone, 24 delle quali sono purtroppo decedute. Come riporta “Il Mattino”, tra gli ultimi sei tamponi risultati positivi al Covid ci sono anche quelli di due sanitari dell’ospedale Moscati (un’infermiera di Avella e il responsabile della centrale operativa del 118).

Ora si contano sedici operatori alla città ospedaliera alle prese con il Coronavirus, tredici al Frangipane di Ariano Irpino, a cui aggiungere una dottoressa che presta servizio al Criscuoli di Sant’Angelo dei Lombardi.

L’ultimo decesso è quello di un 82enne di Mercogliano, ricoverato dal 24 marzo scorso nell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’azienda ospedaliera Moscati. Altra notizia terribile per l’Irpinia, che fa registrare la percentuale più alta in Campania di decessi rispetto al numero di positivi.

Attesi per oggi i risultati dei test eseguiti sugli ospiti della Residenza Sanitaria per Anziani e Centro di Riabilitazione Minerva di Ariano Irpino. Una novantina i tamponi effettuati tra pazienti e operatori sanitari e inviati ai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico di Portici. Si teme un nuovo focolaio, dopo che è stato accertato il contagio per due anziane decedute nei giorni scorsi.