Coronavirus, Ariano Irpino diventa zona rossa: vietato entrare e uscire

Ariano Irpino diventa zona rossa a seguito dell’aumento dei contagi da Coronavirus verificato dai dati riferiti al Comune della provincia di Avellino.

Quarantena per tutta la popolazione e divieto di entrata e uscita per il Comune di Ariano Irpino. La decisione è stata presa dalla Regione Campania, visto l’aumento dei contagi da Coronavirus verificato dai dati riferiti al Comune della provincia di Avellino. Si è ritenuto indispensabile e urgente applicare una misura rigorosa per isolare il focolaio.

“Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare per il contenimento del contagio e quindi per il rispetto di questa e delle altre ordinanze”. Le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

L’ORDINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA