Cronaca di Avellino: ennesimo caso di truffa del “falso incidente”, su cui indagano i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi.

Ennesimo caso di truffa ai danni di un anziano con la tecnica del falso incidente. L’episodio è accaduto a Bisaccia (Avellino), dove all’anziano sono stati sottratti con l’inganno la somma di 160 euro e monili in oro.

Al telefono, un uomo si è spacciato per il figlio della vittima ed ha chiesto un immediato aiuto economico quale pagamento per un sinistro stradale. Poco dopo la telefonata, un sedicente avvocato ha poi ritirato la somma direttamente presso l’abitazione dell’anziano e poi si è dato alla fuga.

L’anziano si è reso conto del raggiro in cui era incappato solo dopo qualche ora, quando ha raccontato l’accaduto al familiare. L’uomo ha così sporto denuncia, per cui sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi finalizzate all’identificazione del truffatore.