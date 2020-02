Baiano, sorpreso con tre coltelli in auto: 40enne nei guai

Una volta fermato per un normale controllo, l’uomo ha mostrato quel nervosismo che ha insospettito i carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno rinvenuto i coltelli.

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 40enne ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nello specifico, a Baiano, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha fermato un 40enne di Nola (NA).

Insospettiti dall’anomalo atteggiamento manifestato dal predetto, i Carabinieri hanno approfondito l’accertamento e all’esito della perquisizione hanno rinvenuto tre coltelli occultati nel veicolo. Alla luce delle evidenze emerse, per il predetto -che, opportunamente interpellato, non ha fornito una valida giustificazione in merito al porto di quanto rinvenuto- è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

I tre coltelli sono stati sottoposti a sequestro.