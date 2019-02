Smog: convocato per mercoledì 27 febbraio un tavolo tecnico sull’emergenza smog nella città irpina.

La città di Avellino è nella morsa dello smog. Come riportato da “Il Mattino”, l’associazione ambientalista Salviamo la Valle del Sabato presenterà domani il proprio studio sull’inquinamento dell’aria in città e nel comprensorio, per poi girarlo al Ministero dell’Ambiente e alla Procura della Repubblica.

Tarato sulle nuove linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità, il rapporto contiene una fotografia ben più grave rispetto a quella resa dagli sforamenti (46) da polveri sottili censiti dall’Agenzia Regionale per la protezione ambientale campana, che hanno già collocato Avellino al vertice della classifica dei capoluoghi più inquinati per smog nel 2018.

Per mercoledì 27 febbraio è stato intanto convocato un tavolo tecnico presso la sala stampa del Comune di Avellino. Il commissario prefettizio Giuseppe Priolo vuole un nuovo incontro con gli amministratori locali per fare il punto della situazione sull’inquinamento, che non dà tregua al Capoluogo e alle zone limitrofe.

I sindaci hanno come obiettivo un nuovo protocollo di intesa per la riduzione delle emissioni provenienti dalle auto, dagli impianti di riscaldamento e dall’abbruciamento dei residui vegetali.