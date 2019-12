Avellino, controlli agli esercizi commerciali. Denunciati due imprenditori

Controlli effettuati presso alcune attività di Avellino, Bisaccia e Grottaminarda dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino. Denunciati due imprenditori per irregolarità.

Sistema di videosorveglianza non a norma e lavoratori privi di regolare assunzione: questo è quanto emerso da una serie di controlli effettuati presso alcune attività di Avellino, Bisaccia e Grottaminarda dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, che hanno operato in piena sinergia con i militari delle locali Stazioni.

Prosegue in Irpinia l’azione dei Carabinieri, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire rispetto della legalità finanche sui luoghi di lavoro, ancora troppo sovente scenari di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.

Nell’ambito di tali servizi i Carabinieri hanno proceduto ad ispezionare svariate attività commerciali ed esercizi pubblici, riscontrando delle irregolarità che hanno portato al deferimento in stato di libertà di due persone.

In particolare, sono stati denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie per la violazione di cui all’articolo 4 della legge 300/1970, il titolare di un’attività di scommesse sportive di Avellino e quello di un’attività per l’elaborazione dati di Grottaminarda, entrambe sprovviste dell’autorizzazione per l’installazione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino previa presentazione di apposita istanza.

Sono state altresì contestate violazioni penali e amministrative (per un importo di circa 13mila euro) ed adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per il titolare di un negozio di Bisaccia, per aver impiegato due lavoratori privi di regolare assunzione.

Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.