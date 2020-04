Avellino, Atripalda: 37enne minaccia il suicidio salvata dai carabinieri

Cronaca di Avellino: Ad Atripalda una 37enne stava per lanciarsi dal balcone della sua abitazione. Il pronto intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

Aveva già scavalcato la ringhiera del balcone e con tutta probabilità sarebbe riuscita nel suo intento suicida senza l’intervento dei Carabinieri.

È accaduto questa notte ad Atripalda in provincia di Avellino: la 37enne aveva deciso di farla finita e verso le 03.00 andava sul balcone del suo appartamento, per lanciarsi giù dal secondo piano.

Provvidenziale l’intervento della pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino, prontamente inviata sul posto dall’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale che aveva ricevuto la segnalazione al 112 da parte di alcuni vicini.

Entrati in casa e avvicinata la donna con la necessaria cautela, i Carabinieri l’afferravano, riuscendo con non poca fatica a sollevarla e a trarla in salvo sebbene la stessa, ferma nel suo intento, si agitasse per liberarsi dalla presa.

Sul posto è stato necessario l’intervento del 118: i sanitari, dopo aver visitato la 37enne, l’hanno trasportata all’ospedale “Moscati” per le cure del caso.