Ariano Irpino: Tentano di rubare quattro trattori all’arrivo dei carabinieri scappano

Ariano Irpino (Av): Tentano di rubare quattro trattori ma, inseguiti dai carabinieri si danno alla fuga a piedi. Indagini in corso.

Erano riusciti a rubare quattro costosi trattori da una rivendita di Ariano Irpino ma, sfortunatamente per loro, non hanno potuto portare a termine l’azione criminale.

È accaduto questa notte. Fondamentale l’immediata comunicazione pervenuta al “112” da alcuni cittadini che avevano notato quello strano movimento.

Ricevuta la notizia, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, intervenuti con tre pattuglie, hanno dato attuazione ad un articolato e consolidato dispositivo per intercettare i ladri che, vistisi braccati, sono stati costretti ad abbandonare i costosi mezzi agricoli, riuscendo tuttavia a far perdere le loro tracce nelle campagne circostanti, favoriti dalla folta vegetazione e dall’oscurità.

Durante il sopralluogo sono stati individuati alcuni elementi ritenuti utili per risalire all’identità dei responsabili, che sono al vaglio degli inquirenti.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.

La controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori, continuerà senza sosta. Sono infatti tuttora in corso nell’intera Irpinia i servizi di controllo straordinario del territorio. E tutto questo soprattutto per ridare fiducia e tranquillità alla popolazione alla quale si richiede sempre la fondamentale collaborazione.