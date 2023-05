Udinese-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Dopo la vittoria della Lazio con il Sassuolo, Udinese-Napoli è il nuovo match ball che la formazione di Luciano Spalletti ha a disposizione per vincere lo scudetto.

Con la vittoria della Lazio per 2-0 all’Olimpico contro il Sassuolo, Udinese-Napoli di questa sera alle ore 20.45 allo stadio Friuli diventa il secondo match ball, dopo quello di domenica scorsa con la Salernitana, per cucire sul petto della formazione azzurra il suo terzo scudetto, atteso da 33 anni. Il titolo potrebbe, infatti, arrivare proprio questa sera, quando i partenopei saranno impegnati a Udine nel posticipo, nel caso conquistino almeno un punto.

Udinese-Napoli, le probabili formazioni

Sarà possibile vedere Udinese-Napoli, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Udinese-Napoli, dove vederla

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All.: Sottil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.