U&D, ex tronisti nel reality Isola dei Famosi

Tra i prossimi concorrenti del reality Isola dei Famosi ci sarebbero molti nomi di ex tronisti del dating show Uomini e Donne. La sorpresa Can Yaman come probabile inviato. Vediamo tutte le novità.

Arrivano le prime indiscrezioni sul cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Il programma, che dovrebbe partire nei primi mesi del 2021, potrebbe vedere trai i partecipanti molti volti noti di Uomini e Donne canale 5.

Oltre ai concorrenti, si parla anche di un cambiamento nella conduzione del programma, affidata fino ad ora ad Alessia Marcuzzi. Pare infatti che Mediaset starebbe pensando a Ilary Blasi per la nuova edizione del reality show.

Per il ruolo di inviato il nome più probabile, al momento, è quello di Can Yaman.

Mancano ancora molti mesi alla prossima edizione del reality Isola dei Famosi. La trasmissione dovrebbe partire nei primi mesi del 2021, al termine della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Tante sorprese ci aspettano nella nuova edizione, almeno secondo le voci che stanno girando in questi giorni in rete. Amedeo Venza, tramite il suo profilo Instagram, ha infatti rilasciato alcune indiscrezioni sul programma.

Tra i papabili concorrenti ci sarebbero volti noti di Uomini e Donne Witty. Alcuni ex tronisti del trono classico, e non solo, anche del trono over:

Angela Nasti (sorella della blogger Chiara che è stata sulla poltrona rossa quasi due anni fa), Giovanna Abate (prima corteggiatrice di Giulio Raselli e poi tronista nella scorsa stagione), Lorenzo Riccardi (spasimante non scelto da Giulia Cavaglià e protagonista del Trono Classico un paio d’anni fa) e Andrea Cerioli (ex volto del Grande Fratello, single a Temptation Island Vip e poi tronista).

Costantino Vitagliano (primo tronista del programma Mediaset, ex concorrente del GF Vip e oggi opinionista) e Sossio Aruta (ex cavaliere del Trono Over, partecipante a Temptation Island Vip con Ursula Bennardo e inquilino della casa del GF Vip nella quarta edizione).

Non solo nomi dei nuovi concorrenti, anche nella conduzione potrebbero esserci dei cambiamenti. I vertici di Mediaset stanno infatti pensando a Ilary Blasi alla conduzione al posto della storica conduttrice Alessia Marcuzzi.

Pare, inoltre, che il protagonista della nota soap opera turca DayDreamer, Can Yaman, starebbe trattando per il ruolo di ospite fisso, forse addirittura come inviato. Per avere ulteriori notizie e conferme non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni.