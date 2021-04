Uci Cinemas: le sale riapriranno al pubblico a metà maggio

Uci Cinemas: anche per le sale in Campania è stata annunciata la riapertura per la metà del mese di maggio. Ecco le regole da seguire all’interno dei cinema.

- Advertisement -

Uci Cinemas, famoso circuito che raccoglie tante sale cinematografiche in tutta Italia, è pronto a riaprire le sale da metà maggio nelle regioni zona gialla (in cui attualmente rientra anche la Campania).

Una scelta che, come spiegato da Uci Cinemas, va nella direzione di organizzare al meglio la programmazione e garantire al pubblico le massime condizioni di sicurezza con specifiche regole anti Covid 19. Ecco quali sono le principali regole da seguire (ufficializzate da Uci Cinemas sul proprio sito).

Uci Cinemas: ecco il protocollo anti covid 19

All’interno delle sale sarà garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro con poltrone libere tra il pubblico, ma familiari e conviventi potranno sedere vicini per un massimo di 4 persone.

L’ingresso sarà libero ed è prevista la rilevazione della temperatura. Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina come dispositivo di protezione individuale per tutta la permanenza all’interno del cinema.

Il biglietto potrà essere acquistato sia online (in questo caso sarà nominativo) che presso la biglietteria del cinema preferendo pagamenti contactless (in questo caso saranno presenti dei registri nominativi).

Attualmente non sono previsti intervalli durante lo spettacolo e non sarà possibile acquistare prodotti al bar e consumarli in sala. Tuttavia, Uci Cinemas darà in questo caso notizie più certe poco prima della riapertura.