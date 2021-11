Tutto sulla Anagrafe digitale: ecco come ottenere un certificato online

Anagrafe digitale: questa nuova modalità telematica permetterà di scaricare online (e gratuitamente) 14 tipi di certificati. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Dal 15 novembre è attiva in 7810 comuni italiani (ne mancano ancora 63) la Anagrafe digitale, il nuovo sistema per scaricare online (e gratuitamente) ben 14 certificati (dallo Stato di famiglia al certificato di residenza), rappresentando un passo importante per la digitalizzazione dell’Italia.

I certificati potranno dunque essere scaricati da casa, evitando file presso gli sportelli dei vari uffici comunali. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul sistema della Anagrafe digitale, già “testato” dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Anagrafe digitale: chi può accedere e modalità di accesso alla piattaforma online

L’accesso è riservato agli utenti in possesso della Carta d’identità elettronica, rilasciata dal comune di appartenenza, a chi è in possesso di una smartcard che risponda ai requisiti della Carta nazionale dei servizi e ai possessori di Spid, il Sistema pubblico di identità digitale.

Alla piattaforma si accede via web dal seguente indirizzo, ovvero www.anagrafenazionale.interno.it.

Anagrafe digitale: ecco come si scarica un certificato

Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, bisogna entrare nella sezione per la richiesta di certificati, che dalla data di rilascio avranno una validità di tre mesi.

Si seleziona il certificato richiesto, in carta libera (con specifiche motivazioni) o in bollo “con esenzione dal pagamento dell’imposta fino al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 62, comma 3, del Cad”. Si può verificare l’anteprima, poi con un semplice clic il certificato può essere scaricato sul computer, pronto per essere eventualmente stampato: l’operazione richiede pochi minuti.

La procedura consente di chiedere una certificazione anche per i familiari: si può infatti anche selezionare la persona di famiglia convivente per cui si intende richiedere il certificato.

Anagrafe digitale: ecco i 14 certificati scaricabili

Anagrafico di nascita;

Anagrafico di matrimonio;

Certificato di cittadinanza;

Certificato di esistenza in vita;

Certificato di residenza;

Certificato di residenza Aire;

Stato civile;

Stato di famiglia;

Stato di famiglia e di stato civile;

Residenza in convivenza;

Stato di famiglia Aire;

Stato di famiglia con rapporti di parentela;

Stato libero;

Anagrafico di unione civile.