Tutto Sposi secondo rinvio ad ottobre con Special Edition 2021

L’organizzazione costretta a rinunciare all’iniziativa speciale messa in campo, da domani a domenica 24 gennaio, a causa dei divieti. L’evento si svolgerà dal 16 al 24 ottobre 2021

Napoli, 15 gennaio 2021 – Annullata l’edizione di Tutto Sposi “Special Edition” in programma dal 16 al 24 gennaio alla Mostra d’Oltremare. Gli organizzatori, a causa del Covid ed in assenza di definizioni governative, costretti a cancellare l’appuntamento espositivo in programma, fissano l’appuntamento con le coppie di futuri sposi ad ottobre 2021 (dal 16 al 24).

“Per noi è un danno notevole. La data in calendario ad ottobre scorso l’abbiamo cancellata per il Covid – spiega il patron Lino Ferrara – ma avevamo programmato una Special Edition a gennaio 2021 per dare risposte ai tanti sposi che hanno dovuto rinviare le nozze a causa della pandemia. La mancanza di direttive certe, e soprattutto di regolamentazioni per l’attuazione di fiere, ci costringe a cancellare l’evento”.

Con la pandemia e le norme anti Covid l’abito bianco dunque finisce in naftalina. Anche il noto evento Tutto Sposi, la fiera più importante d’Italia dedicata al wedding, ha dovuto fare i conti con Decreti legge, Dpcm e ordinanze regionali tanto da annullare il secondo tentativo espositivo dopo aver già cancellato le canoniche date di ottobre 2020 per realizzare la 32esima edizione.

“Purtroppo neanche la spinta arrivata in ufficio da numerose richieste di coppie di sposi è servita per realizzare questo appuntamento speciale dal 16 al 24 gennaio – afferma la presidente della manifestazione Martina Ferrara–. Le numerosissime mail che ci chiedevano di fare l’evento, anche da parte degli operatori del settore, mi avevano spinto ad organizzare, con il mio staff, una cosa speciale con particolare attenzione al mondo delle wedding planner internazionali. Non sarebbe stata la solita edizione. La 32esima slitterà ad ottobre 2021, ma avremmo celebrato un evento a parte, una capsula luxury dedicata al mondo wedding”.