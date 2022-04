Trofeo Panasonic, in scena i big all’Open di Padel del Rama Club Napoli

Domenica 10 aprile si disputano tre tornei di Padel: doppio maschile, doppio femminile e misto, con quasi 200 iscritti al via sui campi della struttura di viale Giochi del Mediterraneo, a Fuorigrotta.

Domenica 10 aprile di disputeranno le tre finali per il titolo 2022 dell’Open napoletano che rappresenta l’evento più importante in regione del 2022, con un montepremi di cinquemila euro. Tra i partecipanti i big del Rama Club Napoli.

Il top 100 mondiale, l’italo-argentino Restivo, e il numero 1 d’Italia Lorenzo Di Giovanni tra i protagonisti del Trofeo Panasonic che si concluderà domenica 10 aprile con le finali dei tornei di doppio maschile, femminile e misto.

Con la partenza del tabellone principale, l’Open di padel al Rama Club di Napoli, Trofeo Panasonic, entra nel vivo. Si disputano tre tornei: doppio maschile, doppio femminile e misto, con quasi 200 iscritti al via sui campi della struttura di viale Giochi del Mediterraneo, a Fuorigrotta, una delle case dello sport in città a due passi dallo stadio Diego Armando Maradona.

Il torneo di doppio maschile vede al via ben 126 partecipanti, con tabelloni per i Quarta e Terza categoria già avviati, prima di arrivare alla fase finale.

Cinque le super coppie di Prima categoria in gara nel tabellone finale. I numeri uno sono Federico Beltrami e Lorenzo Di Giovanni; numeri 2 Luca Mezzetti e Michele Bruno; numeri 3 Emanuele Fanti e Alessandro Tinti; numeri 4 Juan Manuel Restivo e Mattia Guerra; numeri 5 Daniel Luengo-Lores Manuel Rocafort. E saranno queste cinque coppie a giocarsi, sulla carta, la vittoria del Trofeo Panasonic. Sono giocatori di notevole esperienza nazionale e internazionale; in particolare l’italo-argentino Restivo, già top 60 del World Padel Tour e uno dei giocatori più famosi del circuito internazionale, a Napoli in coppia con Mattia Guerra. Così come Lorenzo Di Giovanni numero 1 d’Italia nel ranking nazionale di inizio 2022 che giocherà a Napoli in coppia con Federico Beltrami. Giudice arbitro del torneo Aniello Santonicola; direttore del torneo Francesco Bellucci.

Nella gara femminile coppia numero 1 Martina Pugliesi (prima categoria) e Caterina Baldi; nel torneo di Misto team favorito numero 1 Daniele Catini e Martina Pugliesi.