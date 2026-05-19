Calcio: torna il Trofeo Internazionale D’Alterio Group, alla decima edizione 26 squadre e 520 giovani calciatori

Presentata la manifestazione under 12 del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, dal 30 maggio al 3 giugno a Mugnano di Napoli. Al via numerose squadre professionistiche e straniere.

Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group si prepara a celebrare la sua decima edizione. L’edizione 2026 della manifestazione di riferimento del calcio italiano per la categoria Under 12, porterà allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano dal 30 maggio al 3 giugno 26 squadre e 520 bambini, con la partecipazione di club professionistici italiani e formazioni straniere. La cerimonia di inaugurazione è in programma sabato 30 maggio, alle ore 18. Le finali e la cerimonia di premiazione si svolgeranno mercoledì 3 giugno 2026.

Ai nastri di partenza ci sarà anche il Napoli, insieme ad altre società di primo piano del calcio italiano, tra cui Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Genoa, Hellas Verona, Atalanta, Sassuolo e Monza. Il quadro delle partecipanti comprende inoltre Alto Academy, Ludos, Juve Stabia, Modena, Dieci e Lode, Fossano, Pisa, Segato, Padova, Empoli, Sport Village, Bari, Fc Napoli Nord e gli stranieri di Slavia Praga e Goat International.

L’edizione 2026 è dedicata ad Antonio D’Alterio, fondatore del Gruppo D’Alterio e primo tifoso del Trofeo, figura alla quale la manifestazione renderà omaggio nel corso delle giornate di gara.

L’evento è stato presentato questa mattina presso il Centro Commerciale Medì di Teverola. Raffaelita D’Alterio, presidente D’Alterio Group e vicepresidente Villaricca Calcio, dichiara: “Questa decima edizione rappresenta un traguardo fatto di passione, emozioni, persone e amicizie. È un’edizione speciale, che dedicheremo alla memoria di mio padre, scomparso poche settimane fa. Ma noi siamo qui, al lavoro, proprio come lui avrebbe voluto. Il torneo ospiterà 26 squadre, di cui 19 professionistiche, comprese alcune formazioni straniere. Ai bambini auguro soprattutto di divertirsi, di tornare a casa con un bagaglio ricco di emozioni ed esperienze, nel segno del fair play e della sana competizione. Per noi il vero trofeo è vedere tutti loro crescere attraverso lo sport”.

Per Carmine D’Alterio, consigliere delegato D’Alterio Group, “questa edizione è dedicata nostro padre, che ha voluto fortemente questo trofeo e lo ha portato avanti per dieci anni. Non mancheranno le emozioni. Anche quest’anno, come nelle passate edizioni, parteciperanno alcune squadre provenienti dall’estero e saranno presenti club di tutta la Serie A. Vogliamo continuare a offrire ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi, mettendo a contatto le realtà del territorio con quelle del panorama nazionale”.

Per Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, il D’Alterio è “un trofeo di grande prestigio che riunisce una pluralità di esperienze, offrendo un’occasione di crescita e di confronto in uno spirito gioioso. Desidero ricordare con apprezzamento l’impegno del Gruppo D’Alterio per la buona riuscita della manifestazione, che sono certo continuerà a guardare a un futuro sempre più luminoso”.

Vito Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, evidenzia: “Il Trofeo D’Alterio è uno degli appuntamenti più significativi e attesi dagli addetti ai lavori e da tutti gli appassionati della nostra disciplina. Desidero ringraziare il presidente, la società Villaricca e soprattutto la famiglia D’Alterio che, con grande impegno, passione e visione, garantisce ogni anno il successo di questa manifestazione. Un grazie particolare va a Raffaella e a chi ogni giorno lavora dietro le quinte per rendere possibile tutto questo. È davvero una bellissima realtà del nostro calcio giovanile”.

Christian Mossino, vicepresidente vicario LND, afferma: “È un torneo che rappresenta pienamente i valori delle nostre società e della Lega Nazionale Dilettanti, con un valore aggiunto tutto campano. Va dato grande merito alla famiglia D’Alterio, che con passione e continuità ha saputo valorizzare il mondo dilettantistico, investendo nel settore giovanile e anche nel calcio femminile. Negli anni, infatti, il torneo ha aperto le porte anche alle attività femminili, dimostrando attenzione concreta alla crescita dello sport a ogni livello”.

Carmine Zigarelli, presidente del Comitato Regionale Campania Figc-Lnd, conclude: “È un appuntamento importante, reso possibile grazie alla famiglia D’Alterio, che ha organizzato questo torneo internazionale capace di dare valore al nostro territorio e alla nostra regione. È una manifestazione che offre la possibilità di confronto tra il mondo dilettantistico e quello professionistico, creando un ponte di crescita per i giovani atleti. Ma è soprattutto un evento importante per il territorio, perché permette ai tanti ospiti che arrivano da fuori regione di conoscere da vicino la nostra terra, le sue tradizioni e la sua accoglienza”.

All’incontro moderato da Mario Zaccaria, presidente dell’Ussi Campania, sono intervenuti anche Gianluca Ianuario, presidente e amministratore delegato de L’Espresso Media S.p.A.; e Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi.