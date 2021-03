Trasporti ANM, venerdì 26 marzo sciopero nazionale di 24 ore. Orari e linee garantite

Anm informa che venerdì 26 Marzo le Organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale della durata di 24 ore. Ecco le fasce garantite.

NAPOLI 23 MARZO 2021 – Anm informa che venerdì 26 Marzo le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGLFNA hanno proclamato uno sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale della durata di 24 ore. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee bus

(tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1

Prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:35 e da Garibaldi ore 07:15. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola e da Garibaldi ore 09:15. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola delle ore 17:05 e da Garibaldi delle ore 17:45. L’ultima corsa serale da Piscinola e da Garibaldi è garantita alle ore 19:45.

Funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto

In caso di adesione, ultime corse del mattino garantite alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. L’ultima corsa serale è garantita alle ore 19:50. Si ricorda che l’impianto di Mergellina è chiuso. E’ attivo il servizio navetta sostitutiva 621 (segue fasce garanzia bus).

Motivazioni dello sciopero

Rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri. Richiesta accordi migliorativi di tipo economico e organizzativo.

Dati adesione sciopero 8 Febbraio 2021: in occasione della prima azione di sciopero di 4 ore dell’ 8 Febbraio scorso, proclamato dalle stesse sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGLFNA e USB, l’adesione allo sciopero del personale di Linea 1 metropolitana è stata del 30,7% mentre per le Funicolari del 33%, con la sospensione del servizio per il solo impianto di Montesanto. In superficie ha circolato il 58% dei mezzi programmati, con un’adesione alle agitazioni tra gli addetti delle linee bus, tram e filobus in turno pari al 41,74 %.

Info e aggiornamenti sullo stato del servizio al Contact center ANM al numero verde 800 639525 e ai canali social media @anmnapoli facebook e twitter, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00 | sito web www.anm.it | Anmpoint stazioni metro e funicolari.