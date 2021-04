Traffico in tilt al Vomero per una voragine a via Kerbaker

Via Kerbaker è stata immediatamente chiusa e sul posto sono immediatamente giunti i vigili dell’unità operativa del Vomero.

Traffico in tilt al Vomero per una voragine che si è aperta a via Kerbaker. La strada è stata immediatamente chiusa e sul posto sono immediatamente giunti i vigili dell’unità operativa del Vomero.

Lo sprofondamento della sede stradale si è verificato nella parte “bassa” della strada, quella che va a intersecarsi con via Torrione San Martino per poi arrivare su via Bernini.

Già tempo fa si era verificata un’altra voragine in via Aniello Falcone dove un bus Anm, in servizio sulla linea 128, era sprofondato.