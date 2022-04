Torre del Greco, stalking e revenge porn a ex compagno e consorte: denunciato

A Torre del Greco, nel Napoletano, per un 30enne è scattato il divieto di avvicinamento dopo le ripetute minacce di diffondere un video hard che lo ritraeva insieme al suo ex amante.

Ha perseguitato l’ex amante minacciandolo ripetutamente di diffondere un video hard che li ritraeva insieme e di raccontare alla moglie di lui tutti i dettagli della loro relazione extraconiugale. E’ accaduto a Torre del Greco, nel Napoletano dove per un 30enne è scattato il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai loro congiunti contestandogli i reati di revenge porn e stalking. L’ordinanza cautelare, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, è stata eseguita dai carabinieri della Stazione di Torre del Greco.

Secondo quanto emerso dalle indagini, come ritorsione per la scelta dell’ex amante di non riprendere la loro relazione, l’uomo avrebbe contattato la moglie dell’ex compagno, inviandole continui messaggi contenenti epiteti offensivi e ingiuriosi, presentandosi presso la sua abitazione con elevata frequenza ed assiduità. Avrebbe, inoltre, scritto sulle pareti e sulle porte del condominio della vittima improperi e offese diretti ai due coniugi. La donna, in preda a un grave stato d’angoscia, si è così rivolta ai carabinieri insieme al marito per denunciare le molestie subite.

I racconti della coppia e i messaggi conservati nei telefonini hanno permesso di raccogliere, nei confronti del 30enne, un grave quadro indiziario per i reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di atti persecutori. L’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, ai luoghi frequentati dalle stesse e dai loro prossimi congiunti.