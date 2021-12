Torre del Greco, lunghe file all’Asl per il vaccino anti Covid 19: interviene la Polizia

Covid 19 a Torre del Greco: è stato necessario l’intervento della Polizia per riportare l’ordine al centro vaccinale dell’Asl 53.

Mattinata difficile a Torre del Greco, visto che l’hub vaccinale della Asl 53 è stato preso d’assalto da numerosi cittadini desiderosi di sottoporsi al più presto al vaccino anti Covid 19.

Come riporta “Videoinformazioni”, la situazione si era fatta così difficile che la Polizia è stata costretta ad intervenire per placare gli animi delle tante persone in fila.

Ciò è un ulteriore segnale di come, soprattutto a causa della variante Omicron, la campagna vaccinale stia viaggiando a ritmo di nuovo velocissimo.

Stando al bollettino di ieri, lunedì 27 dicembre, già oltre un milione e mezzo di cittadini campani si è sottoposto alla terza dose di vaccino.

Dall’altro lato, da registrare ormai da giorni lunghe code presso le farmacie in tutta la regione, stavolta per l’effettuazione dei tamponi.

Foto: “Videoinformazioni”