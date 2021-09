Torna Ricomincio dai Libri: il 25-26 settembre la fiera del libro alla Galleria Principe

Ricomincio dai Libri: sabato 25 e domenica 26 settembre la settima edizione della fiera del libro alla Galleria Principe di Napoli. Protagonisti editori, autori, associazioni e tanti ospiti (da Maurizio de Giovanni a Erri De Luca).

Sabato 25 e domenica 26 settembre torna Ricomincio dai Libri, la fiera del libro di Napoli. RdL torna con un parterre di ospiti da best seller. Una pioggia di presentazioni che vedrà nella storica location della Galleria Principe di Napoli autori del calibro di Erri De Luca, Nadia Terranova, Pif, Sabina Guzzanti, Marco Lillo, Silvia Avallone, Maurizio de Giovanni, Edoardo Albinati, Maria Rosaria Selo, Carmen Pellegrino, Gianni Solla, Corrado De Rosa, Paolo Milone, Domenico Dara, Teresa Ciabatti, Alessio Forgione , Enrico Ianniello, Riccardo Piccirillo , Enza Alfano, Raiz, Giovanni Truppi.

“Adesso” il tema della VII Edizione – Il tema di quest’anno della Fiera è “Adesso”. Come spiega il direttore artistico della Fiera Lorenzo Marone: “Adesso è il momento di un confronto, di riflettere su cosa c’è da fare per il domani, che vogliamo diverso. Adesso è il momento di esserci, di partecipare, di stare insieme e provare ad aprire nuove porte, di condividere idee e progetti, bellezza e cultura.

Adesso è il momento di mettere al centro l’infanzia, di dare risposte ai nostri bambini, ai quali spesso diciamo dopo. Riconoscere il loro presente per ricentrare il futuro di tutti. Adesso, non dopo”. Anche quest’anno il manifesto è stato disegnato dallo street artist degli HumanHero napoletani, Luca Carnevale. “Siamo felicissimi di tornare a incontrare editori, autori, gli amici e tutte le persone che vorranno venire a trovarci. E lo facciamo con un programma sbalorditivo, credo il migliore da quando esiste questa fiera”, dichiara la presidente di Ricomincio dai Libri, Deborah Divertito.

“La città di Napoli ha bisogno adesso più che mai di ripartire dai luoghi della cultura e la Galleria Principe che ci accoglierà è un posto simbolico che accompagna i napoletani e i turisti dal Museo Archeologico Nazionale (Mann) all’Accademia delle Belle Arti. Il prossimo weekend questa passeggiata sarà tra i libri. Non potevamo tornare in un modo migliore“. “Per questo – conclude Divertito – ringraziamo anticipatamente il Comune di Napoli per la concessione. Il 25 e 26 settembre la Galleria diventerà la casa di tutti i lettori, presenti e futuri. L’evento, lo ricordiamo è interamente gratuito“. La Galleria Principe diventa la Galleria del libro – Gli incontri con gli autori, i workshop e le attività laboratoriali delle associazioni saranno presenti in tutti i locali della Galleria Principe, compresi quelli limitrofi. Grazie alla proficua collaborazione con Bistrot Lazzarelle, Bicycle House, Gallery Art, Common Gallery, Napulitanata e Mann i visitatori potranno scoprire la Galleria a 360 gradi.

Le associazioni presenti a Ricomincio dai Libri

La Bottega delle Parole, storica associazione promotrice della Fiera, presenterà il libro illustrato e il laboratorio per bambini “Il Pianeta delle Parole Sbagliate” con un omaggio a Gianni Rodari.

L’associazione Librincircolo propone per i ragazzi dai 13 ai 15 anni un quiz a tema su Harry Potter mentre la Cooperativa Sociale Sepofà terrà un incontro dal titolo “Zeta. Il racconto di Napoli attraverso gli occhi di una generazione” con Luca Carnevale, Enrico Parolisi, Angelo Orefice e Claudio Palumbo.

Inoltre, saranno presenti con attività e workshop: Nati per Leggere Noi@Europe, FarmVerè, Poesie Metropolitane, Let’s Do It! Italy; Chi Rom e Chi No, Tamarbuta, Amici di Peter Pan, Euforika Napoli, Una Giornata Leggendaria.