Torna attiva tutti i giorni la biglietteria della Certosa e Museo di San Martino

Dal prossimo 10 agosto tornerà a essere attiva tutti i giorni la biglietteria della Certosa e Museo di San Martino, che sarà sempre aperta a esclusione del mercoledì, giorno di chiusura del Museo, dalle 8.30 alle 18.30 e la domenica fino alle 16.00. Il ripristino del servizio di bigliettazione on site per tutta la settimana faciliterà l’accesso ai visitatori della Certosa, che potranno acquistare i biglietti anche on line sul sito coopculture.it.

Riaperti al pubblico anche i giardini panoramici della Certosa, affacciati sul Golfo e la città di Napoli, dove si sono conclusi i primi interventi di manutenzione del verde e messa in sicurezza, che avevano reso necessaria la temporanea interdizione al pubblico. L’area a verde che ritorna fruibile è la parte più alta dei terrazzamenti che dalla collina di San Martino digradano fino al centro antico, in cui da sempre convivono giardini e orti a coltura mediterranea, che saranno oggetto dei prossimi interventi di recupero e restauro.

Il percorso di visita del museo si è recentemente arricchito della sezione espositiva dedicata alla Cona dei Lani, proveniente dalla chiesa di Sant’Eligio al Mercato e testimonianza eccezionale della fase cinquecentesca della chiesa angioina distrutta dai bombardamenti del 1943. La sala, appositamente allestita, espone e racconta la storia del più imponente complesso fittile policromo del Rinascimento meridionale, che, persa irrimediabilmente la sua collocazione originaria, è stato restituito alla fruizione grazie a un lungo e complesso intervento di restauro.