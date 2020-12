Top Secret Ferrara-Gevi Napoli Basket 73-69. Prima Sconfitta per gli azzurri

La Gara Top Secret Ferrara-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.

Prima sconfitta in campionato per la Gevi Napoli Basket che perde sul campo della Top Secret Ferrara per 73-69, nel recupero della seconda giornata di campionato. Il miglior realizzatore degli azzurri è Lombardi , autore di 19 punti. In doppia cifra anche Monaldi, 11 per il Capitano.

Gli azzurri, avanti anche di 14 punti nell’ultimo quarto, subiscono la clamorosa rimonta dei padroni di casa che, grazie ai 31 punti di Panni, conquistano il successo finale.

Coach Sacripanti, con Mayo in panchina ma non ancora a disposizione, schiera in quintetto Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Zerini. La Top Secret Ferrara parte invece con Hasbrouck, Vencato, Panni, Filoni e Fantoni.

Il primo canestro della partita è di Andrea Zerini, da sotto. Bella la sfida tra i due pivot con Fantoni che segna per Ferrara. La squadra estense prova ad allungare sul 9-4 ma Marini ed ancora Zerini tengono la Gevi in parità, a metà quarto siamo sul 9-9. Entra Uglietti che segna dalla media, Monaldi porta Napoli avanti sul 14-12 con il tiro da tre. Nel finale di quarto prova ad allungare la squadra di casa, break di 7-0 con Panni a segnare, la Gevi resta attaccata nel punteggio con i canestri di Iannuzzi e la tripla di Marini. Il quarto si chiude sul 24-23 col canestro finale di Iannuzzi.

Parte meglio la Gevi con Lombardi a schiacciare, Iannuzzi per il +4. La formazione di casa però è brava a reagire con un break di 5-0 grazie ai canestri di Baldassarre e di Panni, migliore dei suoi a metà tempo. A metà tempo siamo sul 31-30 per la Top Secret ma è ancora Monaldi, da 3 punti a riportare la Gevi avanti nel punteggio. Si chiude sul 39-38 con i liberi di Marini prima, Lombardi poi.

Si segna davvero poco nel terzo quarto, emblematico il parziale di 8-12 con cui si chiude la frazione di gioco. Zerini è solito sotto le plance, la schiacciata a rimbalzo offensivo di Lombardi vale il 49-41 a metà periodo. Nel finale la Top Secret si avvicina con gli azzurri che trovano due punti con Sandri riuscendo finalmente a tornare a segnare. Si va all’ultimo intervallo sul 51-46 Gevi.

Nell’ultimo quarto è la Gevi che sembra partire meglio, segna Iannuzzi dalla media, Uglietti e Lombardi in contropiede, la tripla del numero 21 azzurro portano il vantaggio della Gevi sul +14. Il finale però è completamente a favore della Top Secret Ferrara, la squadra di Leka segna piu volte da 3 punti trascinata da Panni che, nel finale, è infallibile dalla lunetta. Sono inutili i tentativi della squadra di Sacripanti di rientrare, si chiude sul 73-69 per Ferrara.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo sabato prossimo 19 dicembre alle ore 18,00 ancora in trasferta sul campo del Basket Ravenna Piero Manenti, per la settima giornata del girone rosso del Campionato di Serie A2.

Top Secret Ferrara – Gevi Napoli Basket 73-69 (24-23;38-39;46-51)

Top Secret Ferrara : Peric ne, Hasbrouck 5, Baldassarre 11, Ugolini, Zampini 8, Panni 31, Vencato 2, Fantoni 14, Filoni 2, Fabbri ne, Petrolati ne, ,Dellosto. All.Leka

Generazione Vincente Napoli Basket: Zerini 6, Iannuzzi 8 , Coralic ne, Klacar ne, Mayo ne , Parks 4 , Sandri 6 , Marini 9,Uglietti 6, Lombardi 19, Monaldi 11,Grassi ne.All. Sacripanti.

La Gara Top Secret Ferrara-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.