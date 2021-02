“Tolo Tolo” su Sky Cinema. I film in tv mercoledì 10 febbraio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 10 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 10 febbraio.

Tolo Tolo – 21:15 Sky Cinema Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2020

2020 Durata: 90 minuti

90 minuti Regista: Checco Zalone

Checco Zalone Cast: Checco Zalone, Manda Touré, Souleymane Sylla TRAMA Tolo Tolo è un film del 2020, scritto, diretto e interpretato da Luca Medici, alias Checco Zalone, e prodotto da Pietro Valsecchi. Si colloca al venticinquesimo posto nella lista dei film con maggiori incassi del 2020 a livello mondiale. Rifiutato il reddito di cittadinanza, Checco non sapendo più che inventarsi, apre un sushi restaurant, ma inevitabilmente fallisce. Pressato dai creditori e dal fisco non gli resta che scappare più lontano possibile e così decide di fuggire in Africa, dove si improvvisa come cameriere in un villaggio vacanze. Qui conosce il giovane Oumar, un cameriere che sogna di diventare regista. Quando scoppia una guerra, i due sono costretti a fuggire con lo scopo di emigrare in un paese europeo. Il Segreto Della Miniera – 21:00 Iris The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo – 21:20 Italia 1 La Isla Minima – 21:20 Rai 4 Gli intrighi del potere – Nixon – 21:15 Premium Cinema 2 Il tuttofare – 21:10 Rai Movie Shockwave: countdown per il disastro – 21:15 Cielo The International – 21:10 Paramount Channel Mean Girls – 21:00 Sky Family