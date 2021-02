Tiziana Tirrito nel cast della serie “Il Commissario Ricciardi”

Un anno diverso e difficile anche per l’attrice Tiziana Tirrito che da “Le Cortigiane” approda alle recenti fiction girate qui a Napoli tra cui “Il Commissario Ricciardi”.

La terribile emergenza sanitaria di questi ultimi nefasti mesi di drammatica convivenza sociale, ha colpito in maniera indiscriminata e preoccupante tutti coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo, dagli attori, ai registi alle maestranze tutte. Tuttavia il difficile e impegnativo lavoro nel quale gli attori sono chiamati a dare sempre il loro prezioso contributo, non si è mai arrestato, continuando a lavorare “in silenzio” anche senza pubblico. Non fa eccezione a questa nobile decisione nemmeno l’attrice Tiziana Tirrito che, in attesa della quarta edizione del concorso “Le Cortigiane” al quale è molto legata, si è dedicata al cinema e in particolare alle serie tv.

Attrice, ideatrice e direttore artistico del concorso che premia talenti teatrali, ha deciso infatti di riprendere la sua attività artistica, dopo la pausa coatta legata alla ben nota pandemia ancora in atto; non a caso sono stati tanti i lavori girati qui a Napoli proprio in quest’ultimo periodo, dove gli attori, non potendo continuare l’attività in teatro o in spettacoli dal vivo hanno ottenuto di poter lavorare a interessanti produzioni e spesso con cast d’eccezione.

La Tirrito è entrata a far parte del cast di alcune importanti Fiction, in primis quella celebre del “Commissario Ricciardi” che attualmente Rai Uno sta mandando in onda con grande successo. Qui di seguito, le risposte che la stessa Tirrito ha rilasciato, in un’intervista.

Cosa è cambiato nel lavoro di Tiziana Tirrito in quest’anno così complicato?

Purtroppo per via dei teatri chiusi è inevitabilmente venuto meno il contatto diretto col pubblico, ma la soddisfazione che deriva da un prodotto audiovisivo è sicuramente la stessa perché raggiunge un pubblico molto più vasto.

Quali sono state le esperienze lavorative in questi ultimi mesi?

Sono una grande appassionata di Maurizio De Giovanni e ho avuto il piacere di interpretare il personaggio di Concetta, la governante dei Duchi Di Camparino nell’episodio dal titolo Il posto di ognuno, della serie TV “Il Commissario Ricciardi” con la regia di Alessandro D’Alatri, che andrà in onda lunedi 8 febbraio 2021 su Rai Uno. Ultimamente con la regia di Sergio Rubini sono di nuovo Concetta, stavolta Concetta Cupiello nel film “I fratelli De Filippo”, che racconta la vita della famiglia di attori e caso vuole che io abbia recitato in teatro nella compagnia di Luigi De Filippo questa commedia, l’ultima volta che è stata messa in scena, mentre nel film recito la prima rappresentazione della storia.

Un lavoro in costume ha un fascino in più per l’attore?

È un po’ come viaggiare con una macchina del tempo perché in entrambi i casi sono state ricreate perfettamente ambientazioni e atmosfere della Napoli degli anni trenta.

Quali le attività nel prossimo futuro?

Spero di tornare molto presto in teatro perché è l’aspetto di questo lavoro che più mi piace, ma non vedo l’ora di partecipare nelle prossime settimane al nuovo film di Vincenzo Salemme.

Molto significativa quest’ultima risposta, nella quale si avverte un desiderio forte e vivo comune a tutti gli attori che in questo momento, con i teatri ancora chiusi (e non ne comprendiamo ancora la ragione, visto che gli assembramenti in città, soprattutto in quest’ultimo week-end, sono stati devastanti) non riescono ancora a lavorare e quindi ad esprimersi al meglio, alla ricerca disperata di un pubblico attento e numeroso, che ritorni a riempire tutti i teatri d’Italia. Per il momento, l’appuntamento è su Rai Uno l’8 febbraio prossimo, comodamente da casa, con l’episodio “Il posto di ognuno” della serie “Il Commissario Ricciardi“.