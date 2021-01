TIM, nuove offerte per chi è già cliente: fino a 100 giga a partire da 7.99€

TIM. Nuove offerte per chi è già cliente: fino a 100 giga con minuti illimitati a partire da 7.99€ al mese.

- Advertisement -

Aggiornato in data 21 gennaio 2021 – alle ore 16,00

TIM ha aggiornato le offerte mobili per alcuni clienti in target. Le promozioni possono essere attivate tramite diversi canali, ovvero online, nei negozi, tramite campagne winback teleselling e tramite call center 119.

La prima offerta riguarda la nuova TIM Wonder Six già disponibile dal 18 Gennaio 2021, che prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload a 9,99 euro al mese.

L’offerta, che prevede in roaming UE un bundle con 6 Giga di traffico dati ogni mese, è disponibile fino a nuova comunicazione per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full.

Resta invariata l’offerta TIM Wonder Four che prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al prezzo di 18,99 euro al mese.

Tra i vari operatori telefonici impazzano le offerte per chi passa da uno all’altro, sopratutto nei mesi estivi.

Prezzi super scontati, offerte vantaggiose, regali a non finire. Ma cosa succede per chi è già cliente.

Per chi è già cliente non capita molto spesso di ricevere dei trattamenti di favore, sopratutto se confrontati con chi non è già cliente. Ogni tanto però, come in questo caso, arrivano delle ottime offerte.

Le nuove offerte si possono attivare solo se vi arriva l’sms dalla TIM.

Ecco le due nuove offerte TIM per chi è già cliente:

TIM xTE 10 M

Minuti di chiamate illimitati verso tutti

10 GB di traffico dati in 4G

di traffico dati in 4G Al costo di 7,99€ al mese

Attivazione gratuita

TIM xTE 50 L

Minuti di chiamate illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati in 4G

di traffico dati in 4G Al costo di 9,99€ al mese

Attivazione gratuita

Entrambe le offerte sono legate all’sms di attivazione che non viene mandato a tutti. Senza non si possono attivare. Inoltre se si attiva l’opzione Ricarica Automatica entro 60 giorni i giga saranno raddoppiati.

Nel primo caso avremo quindi 20 giga e nel secondo 100, allo stesso prezzo molto conveniente.