“The Wolf of Wall Street” su Rai Movie. I film in tv martedì 1° marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv martedì 1° marzo.

I film in tv martedì 1° marzo.

Drammatico Titolo originale: The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 180′

Drammatico Titolo originale: The Wolf of Wall Street
Uscita: 2013
Nazionalità: USA
Durata: 180′
Regista: Martin Scorsese Cast: Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jon Bernthal, Jon Favreau, Jean Dujardin, Joanna Lumley, Christine Ebersole, Jonah Hill, Margot Robbie TRAMA The Wolf of Wall Street è un film del 2013 diretto e prodotto da Martin Scorsese. La pellicola, adattamento cinematografico dell'autobiografia Il lupo di Wall Street pubblicata negli Stati Uniti nel settembre 2007 e in Italia nel gennaio 2014, narra l'ascesa e la caduta di Jordan Belfort, spregiudicato broker newyorkese interpretato da Leonardo DiCaprio alla sua quinta collaborazione con Scorsese. Fulcro della pellicola è la sua vita fatta di eccessi che lo porteranno poi a una rovinosa caduta. Accolto positivamente dalla critica, il film ha ricevuto cinque nomination agli Oscar nelle categorie miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista e migliore sceneggiatura non originale, non vincendone però nessuno. Il film segue l'impressionante ascesa e la caduta di Jordan Belfort (interpretato da Leonardo DiCaprio) il broker di New York che conquista una fortuna incredibile truffando milioni di investitori: Belfort, un giovane "nuovo arrivato" a Wall Street si trasforma in un ricchissimo e corrotto manipolatore dei mercati. La sua 'Stratton Oakmont' è sulla cresta dell'onda e sguazza nella gratificazione edonistica più estrema, ma SEC e FBI tengono d'occhio il suo impero contrassegnato dagli eccessi.