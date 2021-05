The Space Cinema: da giovedì 20 maggio riapertura delle sale in Campania

The Space Cinema: annunciata per giovedì 20 maggio la riapertura delle sale italiane (comprese quelle di Napoli, Nola e Salerno). Ecco le regole da seguire all’interno dei cinema.

- Advertisement -

The Space Cinema, famosa catena di multisale cinematografiche, annuncia la riapertura a partire da giovedì 20 maggio, nelle regioni che saranno decretate gialle o bianche (tra cui al momento anche la Campania, nella quale vi sono sale The Space Cinema a Napoli, Nola e Salerno).

Nei prossimi giorni sarà possibile acquistare i biglietti online, per un massimo di 4 posti a transazione. The Space Cinema raccomanda l’acquisto dei biglietti online, su sito e app, anche se sarà sempre possibile comprarli al cinema. All’interno delle sale sarà garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro: l’acquisto di posti vicini è stato bloccato e la capienza di ciascuna sala sarà aperta al 50%.

Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni (questo aspetto ha a che fare con la responsabilità individuale). I gruppi possono essere composti al massimo da 4 persone. Non sarà consentito acquistare né consumare cibo e bevande e non ci sarà l’intervallo.

L’ingresso sarà libero ed è prevista la rilevazione della temperatura. Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina come dispositivo di protezione individuale per tutta la permanenza all’interno del cinema. Diverse postazioni con gel igienizzate saranno presenti all’interno del cinema.

Tutti gli ambienti del cinema sono stati regolarmente igienizzati, e così avverrà anche durante il corso delle giornate di apertura al pubblico, mentre le sale vengono pulite al termine di ogni spettacolo.