The Batman, il regista Matt Reeves: “il più spaventoso del franchise”

The Batman, anticipazioni. Il regista del film, Matt Reeves, ha parlato della sua ultima opera come “il film più spaventoso del franchise”.

Arrivano le ultime anticipazioni di The Batman, nuovo film sul personaggio della DC Comics più famoso, cinematograficamente parlando almeno. E’ tornato a parlare del film il regista, Matt Reeves.

E’ tornato perchè già qualche tempo fa aveva promesso che la pellicola sarebbe stata diversa da quelle fatte fino ad ora ed infatti “il film più spaventoso del franchise” sono le parole che dedica alla sua ultima creatura.

“Questo film penso sia il Batman più spaventoso mai fatto finora. Perchè la cosa che spaventa di più è l’idea di ciò che sta facendo Batman in questo momento della sua vita. Non è mai stato mostrato in questo modo. È una detective story, è un film d’azione, è un thriller psicologico.”

Inoltre, mancando ancora alcuni mesi all’uscita del film (3 marzo in italia e 4 marzo in america), le notizie a proposito del film si rincorrono. Pare, infatti, che il film avrà due montaggi e che solo in uno di questi ci sia un personaggio specifico.

L’attore che interpreta questo personaggio pare possa essere Barry Keoghan, che è a sua volta al centro di altre voci. Dovrebbe interpretare l’ufficiale di polizia Stanley Merkel, stando alle prime sinossi ufficiali, ma potrebbe anche essere il volto del Joker, storico antagonista di Batman.

Al momento, ovviamente, la Warner Bros continua a tenere nascosta questa informazione e ogni altra che possa dare altri indizi ai fan. Non ci resta che attendere il nuovo anno, magari con l’avvicinamento del lancio magari avremo altre anticipazioni.

Ecco il trailer del film