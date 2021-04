Teverola, la proposta del maestro Improta: “Utilizzare l’area mercato come spazio per lo sport”

Teverola: il maestro Antonio Improta lancia la proposta dell’utilizzo dell’area del mercato (utilizzata solo il venerdì) come spazio di sport aperto a tutti.

“In questi mesi di pandemia, alcuni dei miei allievi agonisti, tra cui Giovanni Improta in fase di preparazione per i giochi olimpici, stanno correndo presso l’area del mercato del comune di Teverola. Si tratta dell’unico spazio libero e sicuro di cui tutti possono disporre”. A parlare è il Maestro Antonio Improta che propone un innovativo progetto sportivo. “Dato che nei sette giorni della settimana, il suolo viene occupato solo il venerdì per il mercato, sarebbe bello, a settembre prossimo, se il comune rilasciasse autorizzazione per un centro di sport a portata di tutti proprio sull’area mercato – afferma il Maestro Improta -. La corsa sarebbe praticata insieme ad altre discipline sportive, così da incentivare giovani e senior a fare attività motoria”.

L’ultimo pensiero del Maestro è rivolto ad un anno, il 2021, “in cui vi sono ancora poche strutture sportive sul territorio. In questo momento è giusto utilizzare i centri già presenti a Teverola per ricominciare, insieme, un cammino fatto di sport ed aggregazione sociale”.