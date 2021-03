Teverola, arrestato latitante condannato per omicidio: voleva incontrare la moglie – IL NOME

L’uomo, ricercato dal 2019, è stato arrestato a Teverola, in provincia di Caserta, dove si era recato per incontrare la moglie.

Era latitante dal 2019, è stato arrestato ieri mattina a Teverola (Caserta) dove si era recato per incontrare la moglie. Petrovic Pedrag era destinatario di un ordine di carcerazione per l’estradizione, emesso dalla Corte d’Appello di Napoli, essendo stato colpito da un provvedimento di cattura del Tribunale di Belgrado per omicidio volontario commesso nel 1994.

E’ accusato anche di furto, ricettazione e reati in materia di armi, commessi nella provincia di Caserta dal 1999 fino al 2015.