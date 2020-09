Terzigno, trovati 2000 capi d’abbigliamento e 7000 mascherine contraffatte: denunciata una 70enne

Terzigno: i Carabinieri hanno trovato in un deposito 2000 capi di abbigliamento e 7000 mascherine. Era tutto contraffatto e destinato ai bambini.

Servizi di controllo del territorio disposti dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli nei territori di Terzigno e Boscoreale. I militari della compagnia di Torre Annunziata hanno setacciato le strade dei due comuni eseguendo perquisizioni su tutto il territorio.

A Terzigno, denunciata per contraffazione una 70enne del posto. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata hanno controllato un deposito in via Zabatta intestato alla donna. Considerevole il bottino rinvenuto e sequestrato la notte prima della riapertura delle scuole: 2mila capi di abbigliamento contraffatti per bambini e quasi 7mila mascherine – non a norma e con marchi palesemente falsi – destinati ai più piccini. A Boscoreale i carabinieri della sezione radiomobile e della locale stazione – insieme ai vigili del fuoco – hanno rinvenuto e sequestrato 2 bilancini di precisione, del materiale per il confezionamento della droga, 11 proiettili ed un bossolo cal. 9×21 Luger e 600 grammi di marijuana.

Di questi, 400 grammi erano già suddivisi in dosi e pronti alla vendita. Era tutto nascosto nelle aiuole pubbliche di via Settetermini ed è stato utilizzato un escavatore tra le abitazioni presenti. I servizi continueranno nei prossimi giorni.