Terremoto 1980, al Mann la mostra digitale

Sono gi√† trascorsi quarant’anni dal quel nefasto pomeriggio domenicale del 23 novembre 1980, quando una terribile scossa di terremoto rase al suolo interi paesi dell’Irpinia, lasciando sotto le macerie decine di migliaia di morti.

I soccorsi furono tardivi, disorganizzati e ridicoli; questo caus√≤ ulteriore dolore per coloro che, sopravvissuti e bloccati sotto le macerie, trovarono la morte dopo ore di sofferenza, senza poter pi√Ļ vedere la luce ne i propri cari.

Le polemiche furono feroci e inutili, e la solita “italietta da quattro soldi” anche in quell’occasione diede “il meglio di s√©”, lasciando morire gli sfortunati avventori di quella catastrofe, in un modo iniquo e vergognoso; “Il Mattino” di Napoli titol√≤ la sua prima pagina con caratteri enormi due semplici ma significative parole “FATE PRESTO” !!! Non and√≤ meglio ai sopravvissuti che furono sistemati in container di emergenza, in attesa della ricostruzione; quello che avvenne dopo, √® inutile ribadirlo, ma furono anni difficili per coloro che reclamavano un tetto e le speculazioni furono vergognose e mirate.

Con la mostra digitale del Terremoto 1980 “19.34/quaranta anni dopo/La storia in presa diretta” e le fotografie di Antonietta De Lillo, che il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiter√† nel 2021 dopo il rinvio forzato per l’emergenza Covid, il MANN vuole ricordare questo drammatico anniversario che¬†sar√† presentato in anteprima digitale, a partire da luned√¨ prossimo, sui canali Facebook ed Instagram dell‚ÄôIstituto; i contenuti saranno disponibili¬†sul¬†sito di “marechiarofilm” srl, titolare dell’archivio che conceder√† le immagini inedite di Antonietta¬†De Lillo.¬†