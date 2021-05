Terr ONE, ecco il singolo Come Siri: l’amore al tempo dell’intelligenza artificiale

Terr ONE: esce oggi, venerdì 28 maggio, il il suo primo singolo dal titolo Come Siri. Una canzone che racconta l’amore al tempo dell’intelligenza artificiale.

Venerdì 28 maggio uscirà su tutte le piattaforme digitali COME SIRI, il singolo che sancisce l’inizio del percorso discografico del giovane artista napoletano Terr ONE, per la prima volta sulla scena pop italiana (ecco il link per l’ascolto).

Ogni canzone ispira un ricordo, un pensiero, una riflessione. E così questo singolo: una hit estiva, colorata e spassosa, caratterizzata da un sample dalle marcate sfumature reggaeton, una chitarra acustica che evoca direttamente le serate estive in spiaggia, tutto accompagnato da un testo romantico improntato all’ironia.

Perché non sappiamo più dire “ti amo” o “non ti amo” chiaramente, ma cerchiamo scappatoie affidandoci alla tecnologia? Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, anche l’amore e i nostri sentimenti vengono “demandati” a Siri; l’elemento che manca di più oggi è, infatti, la capacità di rapportarsi con i propri simili nella realtà mentre riusciamo a farlo solo se “filtrati”.

Terr ONE, con il suo tono disinvolto e scherzoso, racconta l’incomunicabilità nell’era della comunicazione: in “COME SIRI” infatti “insegue” una ragazza che finge di non capirlo e snobba ogni suo tentativo di coinvolgimento:

“ho scritto che Ti amo anche sul mio telefonino,

hai fatto come Siri hai detto che non mi hai capito”

Dietro al sound del brano c’è il musicista e producer ternano Giovanni De Rosa (a.k.a. D4D), che ha progettato e mixato i suoni e che Terr One ha conosciuto per il suo lavoro con il rapper AimaD. “Ho iniziato a lavorare con D4D – che normalmente non produce brani pop – per sperimentare sonorità adatte ad un singolo estivo. Dalla nostra collaborazione è nato un intero EP che uscirà in autunno e di cui “COME SIRI” è un’anticipazione” – racconta il cantante.

Terr ONE è un artista napoletano e, senza alcuna retorica, è innegabile che porti sempre con sé la sua città, anche quando fa musica altrove, come in questo caso. Dal suo nome d’arte, che non lascia troppo all’immaginazione sulla sua “orgogliosa” provenienza, alle strofe in lingua che inserisce in ogni brano, Napoli c’è sempre. In “COME SIRI”, affida al napoletano proprio la parte più sognante del suo progetto musicale, lasciandosi andare all’immaginario che arriverà dopo il suo – speriamo fortunato – debutto:

“Agg sunnat’ ‘a bella vita int’a nu GT

Grazie a ‘o success m’amano

Ma m’arricord’ ancor megl’ quann’ prima m’ schifavano

E m’ evitavano

Mo stann’ in fila pe’ n’ autografo

Ma quann’ rest’ sul’

‘E disc’ d’or nun ripagan’ ”

Splendere sotto al sole e tornare a vivere con rinnovato entusiasmo. Il mood di “COME SIRI” vuole evocare nell’ascoltatore la libertà, i profumi della bella stagione, la voglia di incontrarsi e guardarsi di nuovo; quell’ideale di spensieratezza, che solo una giornata estiva trascorsa sulla spiaggia illuminata dalla luce abbagliante del solleone, sa regalare. Un brano che ci voleva proprio in questa attesissima estate che mai come quest’anno non vediamo l’ora di vivere. “COME SIRI” è prodotto da D4D (Giovanni De Rosa) per ABNbnormal Music&Communication, distribuzione Believe Music, Mix: Alessandro Quadraccia, Mastering: Salvatore Addeo per Aemmerecordingstudios.

Terr ONE (Napoli, 07/09/1996), è un cantante e autore hip hop e rap, nato e cresciuto a Napoli. Già adolescente inizia a scrivere e comporre canzoni; completamente autodidatta, pubblica diversi brani (ne ha al suo attivo più di dieci) Contemporaneamente al suo percorso artistico, evolve anche la sua vita privata: nonostante la giovane età, infatti, nel 2020 diventa papà di Diego.

All’inizio del suo percorso musicale poteva definirsi un autore squisitamente hip hop. Lo stretto legame con la tradizione napoletana però lo avvicina molto anche allo stile pop che è evidente in quasi tutti i suoi lavori più recenti e dove emerge anche il suo stretto legame con le sue radici, visto che i suoi testi sono spesso in dialetto.

Nell’estate del 2021 esordisce come professionista con l’etichetta indipendente ABNormal – che ne gestisce anche il management e la comunicazione – con un singolo dalle sonorità estive, che sancisce l’inizio del suo percorso discografico dal titolo “COME SIRI”. Dalla collaborazione a distanza con il producer ternano D4D (ABNormal Music&Communication), oltre a “COME SIRI”, è nato un intero EP la cui uscita è prevista per il prossimo autunno.