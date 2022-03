Tennis Club Capri: il 26-27 marzo prima tappa del circuito nazionale dei tornei FISDIR

Tennis Club Capri: sabato 27 e domenica 27 marzo è in programma la prima tappa del circuito nazionale dei tornei di tennis FISDIR 2022 con 11 società da tutta Italia.

Sabato 26 e domenica 27 marzo il Tennis Club Capri ospiterà la prima tappa del Circuito Nazionale dei tornei di tennis FISDIR, organo competente per gli Sport Paralimpici degli “intellettivo relazionali”.

L’evento, patrocinato dalla Città di Capri, e fortemente voluto dal circolo di tennis caprese, è promosso da Chantecler Capri, rinomata maison di gioielli, con il supporto del Grand Hotel Quisisana, icona dell’ospitalità turistica.

Il torneo ha richiamato undici società da tutta Italia: ACSD Arcobaleno, ASD Aole, ASHD Novara, ASPEA Padova, Cobisi Team, Nuovo Circolo Tennis Rovereto, Polisportiva Gymnica Potenza, Pol.Ha. Biellese, Polisportiva Hyperion, Tennis Club Capri e Tennis Senza Barriere. In totale saranno 29 i partecipanti, con competizioni riservate agli atleti Open, C21 (sindrome di Down) e Promozionali.

«È la prima volta che in Campania si svolge una manifestazione di tennis FISDIR– commenta Vincenzo Morgante, Referente Tecnico Nazionale- che prosegue: le difficoltà logistiche legate al dover trasferire i partecipanti su un’isola sono state brillantemente superate dal grande lavoro del Tennis Club Capri, che ha saputo coinvolgere diverse realtà del territorio al fine di permettere ai nostri atleti di trovarsi nelle migliori condizioni possibili, nonostante ci troviamo ancora in bassa stagione».

La mission dell’evento è triplice: incoraggiare alla pratica del tennis, sport che può e deve essere accessibile a tutti, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematiche delle disabilità intellettivo-relazionali e favorire l’ autonomia degli atleti e promuovere una “pratica sportiva normalizzata”, basata cioè sulla convinzione che lo sport migliori la qualità della vita e le capacità di ciascuno.

L’augurio degli organizzatori del Tennis Club Capri è che questo sia solo l’inizio di una serie di eventi che vedano sempre più coinvolti gli atleti con disabilità intellettivo-relazionale, che non devono in alcun modo essere viste come un limite per la pratica dello sport, ed in particolare del tennis.

Tra gli organi nazionali organizzatori figurano oltre alla FISDIR ed il Comitato italiano Paralimpico, la FIT, Federazione Italiana Tennis, INAIL e SuperAbile INAIL. Si ringraziano inoltre ” Il Piccolo Capri”; Capri Press, Capri Senza Barriere, Rotary Club Isola di Capri, Forum dei Giovani di Capri, Physio Lab, Dodecà, Edil Guidone Srl, NefrocCenter, grazie ai quali è stato possibile realizzare l’evento.