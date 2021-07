Temptation Island: Tommaso ha tradito Valentina? [VIDEO]

Temptation Island 2021, anticipazioni seconda puntata. Tommaso ha davvero tradito Valentina con una tentatrice?

Arrivano le ultime anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island 2021, in onda, lo ricordiamo, lunedì 5 luglio. La scorsa puntata ci ha consegnato i primi protagonisti già al centro di numero discussioni.

Stiamo parlando di Tommaso e Valentina, 21 anni lui e 40 lei. La gelosia di lui è esplosa sin dall’inizio “Ricordati di coprirti il corpo, metti sempre il prendisole. Il tuo corpo è sacro“, ha dichiarato il ragazzo, ma lui si è comportato bene?

Temptation Island, Filippo Bisciglia porta un video a Valentina.

Valentina e Tommaso sono stati i protagonisti della prima puntata di Temptation Island. La coppia ha una grande differenza di età, cosa che non ha mai davvero intralciato il loro rapporto, tranne forse per la grande gelosia che contraddistingue il ragazzo.

Gelosia che è il motivo per cui la donna ha iscritto entrambi al programma, nel tentativo di superare questa problematica. Le cose, però, non si stanno rivelando facili per la coppia. Nell’ultima puntata Filippo Bisciglia ha portato un video a Valentina.

Questo video, che non poteva attendere il prossimo falò, sembrerebbe mostrare il tradimento di Tommaso con una tentatrice. La donna, però, ha detto di non credere al tradimento, è invece convinta che sia una strategia per farla ingelosire.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Rileggi le ultime anticipazioni di Temptation Island.