Temptation Island 2021: ecco la prima foto di Manuela e Luciano

Temptation Island 2021, news. Ecco la prima foto, un selfie, di Manuela e Luciano, che possono uscire, finalmente, allo scoperto.

Arrivano le ultime news da Temptation Island 2021. Riaperti i profili social dei protagonisti, chiusi per tutta la messa in onda del programma, ecco spuntare la prima foto della “neonata” nuova coppia, composta da Manuela e Luciano.

I due hanno lasciato il programma insieme nell’ultima puntata da record. Il programma condotto da da Filippo Bisciglia si conferma leader della serata con 3.694.000 spettatori totali il 27.4% di share, toccando picchi del 44.8% di share e 4.365.000 di telespettatori.

Temptation Island, Luciano Punzo: ” Ora siamo felici insieme”.

Che puntata l’ultima di Temptation Island 2021. Tra i mille colpi di scena che hanno tenuto incollati al televisore anche 4 milioni di telespettatori, uno in particolare verrà sicuramente ricordata da molti.

Stiamo parlando della fine della storia tra Manuela e Stefano, che in pochi pensavano sarebbe finita. La donna alla fine ha deciso di non perdonare i continui tradimenti dell’ormai ex fidanzato e tra lacrime e schiaffi, ha deciso di mollarlo.

Un’altra motivazione che ha spinto la ragazza verso la separazione è il single Luciano. Tra i due è nato qualcosa durante la trasmissione, come testimoniato dal bacio che i due si sono scambiati.

Ma non è finita qui! I due infatti ora stanno insieme, come confermato dallo stesso Luciano “Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ora siamo felici insieme, siamo fidanzati”.

D’altra parte, sui profili social di Manuela è già spuntata la prima foto insieme al single, a testimonianza di un legame vero tra i due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Rileggi le ultime anticipazioni di Temptation Island.