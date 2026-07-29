Temptation Island 2026, anticipazioni ultima puntata. Scopriamo cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine del programma.

L’edizione 2026 di Temptation Island 2026 è ormai giunta al capolinea. Mercoledì 29 luglio andrà in onda l’ultimo appuntamento del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di ciò che è accaduto alle coppie a un mese dalla conclusione dell’esperienza nel villaggio.

Nel corso della puntata trasmessa martedì 28 luglio sono arrivati gli ultimi falò di confronto. Giovanni ha scelto di lasciare il programma da solo dopo un acceso faccia a faccia con Sabrina, complicato anche dalla vicinanza della ragazza al tentatore Lory. Esito diverso, invece, per Francesca e Danilo, che hanno deciso di proseguire la loro relazione uscendo insieme dal reality.

L’appuntamento finale di Temptation Island 2026 offrirà ai telespettatori un aggiornamento sulle scelte dei protagonisti dopo il ritorno alla vita di tutti i giorni.

In un video diffuso sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, Filippo Bisciglia ha anticipato che non mancheranno sviluppi inattesi: “Avranno confermato le scelte prese al falò? Vi anticipo che ci saranno sorprese e anche diversi sconvolgimenti”.

Tra le anticipazioni spiccano anche le dichiarazioni di alcuni protagonisti. Sara, ex fidanzata di Gabriele, ha raccontato di aver riscoperto se stessa durante il percorso, mentre Soraya ha ammesso di aver rivisto alcune delle convinzioni espresse nel corso dell’esperienza.

Le loro parole lasciano intuire che i rapporti potrebbero aver subito ulteriori cambiamenti dopo la fine delle registrazioni.

A questa edizione di Temptation Island 2026, registrata in Calabria, hanno preso parte sette coppie non sposate e senza figli, affiancate da tredici tentatrici e tredici tentatori. Dopo l’ottava puntata, il bilancio vede Danilo e Francesca, Diamante e Bernadette, Andrea e Iris, Rosario e Alessandra ancora insieme.

Hanno invece scelto di separarsi Giovanni e Sabrina, Cristian e Soraya, oltre a Gabriele e Sara. L’ultima puntata chiarirà se queste decisioni sono rimaste immutate oppure se, a distanza di un mese, alcune coppie hanno deciso di concedersi una nuova possibilità.

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