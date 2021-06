Temptation Island 2021, anticipazioni: una coppia squalificata dopo due giorni

Temptation Island 2021, anticipazioni. Dopo solo due giorni di riprese, una coppia è già stata squalificata dal programma.

Arrivano le ultime anticipazioni della nuova edizione di Temptation Island. Dopo i problemi legati al meteo, che hanno impedito il normale programma di registrazione previsto dall’inizio, una nuova bufera si abbatte sul programma.

E’ stato infatti confermato che una delle coppie è stata eliminata dopo solo due giorni di riprese. Non sappiamo quale delle coppie in gioco tra Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio, Claudia e Ste sia stata eliminata.

In base a quanto sostenuto dalle voci che girano nelle ultime ore, uno dei fidanzati avrebbe scavalcato, in preda alla gelosia, il muro del proprio villaggio per recarsi in quello delle fidanzate.

Un’impresa già vista in un’altra edizione del programma, quando l’allora fidanzato Ciro Petrone, l’attore di Gomorra, si era precipitato dalla sua fidanzata dopo pochi giorni dall’ingresso nel villaggio.

Questa coppia non è arrivata nemmeno al primo falò di confronto, prima di essere eliminata definitivamente. Non sappiamo se a questa eliminazione seguirà un nuovo ingresso, come successo in passato.

